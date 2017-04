Veja o 100º gol de Neymar com a camisa do Barcelona 🎥

Não será tarefa fácil, mas a perseguição ao Real Madrid continua. Neste domingo (2), o Barcelona venceu o Granada por 4 a 1 fora de casa, no Estádio Nuevo Los Cármenes, e se manteve vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Suárez, Paco Alcácer, Rakitic e Neymar marcaram para os azul-grená, enquanto Boga fez o gol da equipe anfitriã, que atuou com um a menos a partir dos 36 do segundo tempo após a expulsão de Agbo.

O gol de Neymar aos 46 do segundo tempo foi seu 100º com a camisa do clube. Na altura desta 29ª rodada, dois pontos separam os rivais Barça e Real, que têm 66 e 68, respectivamente.

Veja como foi o gol:

Vale ressaltar, porém, que o time merengue tem uma partida a menos em função do adiamento do jogo contra o Celta de Vigo, de modo que a diferença ainda pode aumentar. Já o Granada é vice-lanterna com 19.

Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Messi passou o bastão para Neymar. Ao menos, era o que esperava a imprensa espanhola antes do início do jogo, quando passou a tratar o brasileiro como "líder" do time catalão. E ele não decepcionou.

Antes do gol 100 em 177 jogos pelo clube, o camisa 11 havia marcado 70 com o pé direito, 23 com o esquerdo e seis de cabeça. Além disso, ajudou a equipe com 61 assistências neste período.

100 gols de Neymar pelo Barça em partidas oficiais:



64 gols na La Liga

21 gols na Champions

14 gols na Copa

1 gol na Supercopa da Espanha pic.twitter.com/mPeWHhkER1 — FC Barcelona Brasil (@FCBarcelona_bra) 2 de abril de 2017

Neste domingo, o craque foi maestro com bons passes e lançamentos e, ao mesmo tempo, a válvula de escape do Barcelona nas habituais jogadas de correria.