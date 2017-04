Vasco se beneficia de empate com o Flamengo

O Vasco se valeu do regulamento para eliminar o Flamengo e se garantir na final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O empate sem gols, ontem, no Maracanã, que recebeu 21.985 pagantes, deu a vaga aos vascaínos, que tiveram melhor campanha nesta etapa do Estadual. Agora, os cruzmaltinos aguardam a definição do segundo finalista do turno, que sairá do confronto entre Botafogo e Fluminense, hoje, às 16 horas, no Engenhão.

Embora já garantidas na semifinal do Carioca, devido à pontuação na classificação geral, as duas equipes entraram com força máxima. Milton Mendes, sem poder contar com Luis Fabiano, suspenso após “peitar” o árbitro justamente no empate com o Flamengo, por 2 a 2, apostou em Muriqui para comandar o ataque.

Já Zé Ricardo, mais preocupado com a partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, pela Copa Libertadores, aproveitou o clássico para dar ritmo ao time titular e fazer alguns testes. Muito criticado pela torcida, Rafael Vaz deu lugar a Donatti.

Apesar disto, as defesas prevaleceram, beneficiando o Vasco, que comemorou muito a classificação.

Times mistos

O Botafogo receberá o Fluminense hoje. O confronto entre as duas equipes é válido pelas semifinais da Taça Rio. A previsão é a de que as equipes não entrem em campo com força máxima; o resultado da partida não altera as já definidas semifinais do Campeonato Carioca, e os dois times terão compromissos, respectivamente, pela Taça Libertadores e Copa do Brasil no meio da próxima semana.

O time alvinegro irá enfrentar o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional, na quinta-feira, na Colômbia. A competição continental é tratada com prioridade em General Osório, e o técnico Jair Ventura deverá escalar uma equipe mista. Apesar disso, o Botafogo, que terá a vantagem do empate, tem uma motivação em particular para o duelo deste final de semana: a derrota no último clássico.

Já o Fluminense mantém as atenções divididas entre o clássico e a Copa do Brasil. No mesmo dia em que o Botafogo enfrentará os colombianos, a equipe tricolor irá encarar o Goiás, às 21h30, no Serra Dourada, em jogo de ida válido pela 4ª fase da competição.