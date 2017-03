Vasco lamenta ausência de Nenê, mas celebra retrospecto contra o Vila Nova

Vasco e Vila Nova se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h45, no Estádio Serra Dourada, em duelo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil. Por conta da mudança no regulamento, o confronto será em jogo único. Quem vencer avança. Em caso de empate durante a etapa regulamentar, a eliminatória será decidida nos pênaltis.

Se houver gols, do Vasco, não se surpreenda se o tento sair de uma bola alçada na grande área em jogada rápida pelo lado direito da equipe carioca. Na atual temporada, 4 dos 8 gols do time começou por este setor do campo.

“Nosso lado direito é um dos mais fortes e ofensivos do time, aproveitamos isso contra todos os adversários e espero que seja assim contra o Vila Nova”, comentou o lateral Henrique.

Para a disputa contra o Vila Nova, o Vasco não terá dois dos principais jogadores do plantel. Luis Fabiano, que ainda busca a melhor forma física, sequer viajou para Goiânia. O mesmo vale para o meia Nenê. O camisa 10 cruzmaltino sentiu um desconforto na coxa e ficou no Rio de Janeiro. A ausência do jogador foi lamentada pelo companheiro de meio de campo, o volante Jean.

“O Nenê é um jogador importantíssimo para nós, vai fazer muita falta, principalmente na parte técnica da equipe. Mas temos peças de reposição que vão suprir sua ausência”, comentou Jean.

O encontro entre Vila Nova e Vasco será o de número 18 entre as agremiações - o primeiro pela Copa do Brasil. A equipe carioca leva vantagem sobre o Tigre: 12 vitórias contra 3 triunfos do Colorado. Os números, inclusive, são bem-vindos para o Gigante da Colina e servem de motivação para a decisão.

“Ajuda muito ter um retrospecto favorável, principalmente sabendo o peso que a camisa do Vasco tem nesse tipo de partida. Entramos como favoritos ao título na maioria dos campeonatos que disputamos, mas independentemente de quem enfrentarmos, precisamos vencer”, analisou Jean.