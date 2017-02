Vasco avança em 2º lugar no grupo

O Vasco segue devendo na temporada. Ontem, o cruzmaltino voltou a se apresentar mal e sofreu para vencer a Portuguesa por 1 a 0 - gol de Thalles. O resultado colocou o time de São Januário nas semifinais da Taça Guanabara com a 2ª colocação do Grupo C - 9 pontos.

Na próxima fase, os comandados de Cristóvão Borges enfrentarão Flamengo ou Madureira, que duelam hoje, às 17 horas, em Volta Redonda. Independentemente do adversário, o Vasco terá de vencer, já que qualquer um dos rivais terá a vantagem do empate para ir à final do 1º turno.

Em Moça Bonita, nem parecia o time reserva na vitória tricolor de ontem. Cheio de garotos, o Fluminense mandou no jogo contra o Volta Redonda e merecidamente venceu por 3 a 0. Richarlison marcou duas vezes, e Reginaldo também deixou o dele. O goleiro Marcos Felipe ainda defendeu um pênalti na reta final, salvando o Flu de sofrer o primeiro gol no Estadual.

O triunfo confirma a ótima fase do Fluminense. As cinco vitórias seguidas garantem a liderança do Grupo C da Taça Guanabara, e agora o tricolor espera o complemento da rodada para saber se enfrenta Flamengo ou Madureira na semifinal.

Seis jogos na temporada e seis vitórias. Poucas vezes se viu um início tão bom de temporada no Flamengo como a de 2017. Mesmo com reservas, vem conseguindo triunfos, como na quinta-feira diante do América/MG pela Primeira Liga.

Hoje, contra o Madureira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 5ª e última rodada da 1ª fase da Taça Guanabara, há clima de decisão, apesar de os dois estarem classificados.

Isso porque vale a 1ª posição do Grupo B e o direito de decidir em casa a semifinal. O Flamengo joga por um empate, já que tem 2 pontos a mais que o Madureira. Por esse motivo, o treinador Zé Ricardo deve escalar força máxima para a partida.

Zé Ricardo, por sinal, não poderia estar mais animado com o seu time. A confiança é tanta que ele garante que o time tem “13 ou 14 titulares” e garante que isso é positivo pois estimula a competição entre os atletas.

O Madureira, comandado por PC Gusmão, entretanto, promete criar dificuldades. A equipe também tem a meta da liderança.