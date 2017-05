Vasco acerta com zagueiro Breno e frustra Atlético Goianiense

O zagueiro Breno será reforço do Vasco para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou a acertar a vinda para o Atlético e seria apresentado nesta segunda-feira (15), mas o clube carioca concluiu o negócio e frustrou os planos do rubro-negro goiano. Breno, de 27 anos e 1,87m, será emprestado pelo São Paulo ao cruz-maltino até o fim do ano.

Com o acerto fechado com o Dragão, Breno chegou a buscar informações sobre o Atlético e sobre Goiânia. O negócio ainda envolvia, em troca, o empréstimo ao São Paulo do atacante João Pedro, de 19 anos, revelação do rubro-negro no Campeonato Goiano, que só iria para o tricolor paulista após o fim da participação do Atlético na Copa do Brasil.

Breno se destacou em 2007 na zaga do São Paulo e festejou a conquista do Brasileirão. O zagueiro tinha apenas 17 anos e foi apontado como jogador com potencial para aparecer na seleção brasileira - isso ocorreu logo depois, em 2008, quando foi ao pódio, nos Jogos de Pequim, para receber a medalha de bronze.

Negociado com o Bayern, de Munique, viveu momentos difíceis em seguida. Lesão, uma cirurgia no joelho, empréstimo ao Nuremberg e acusação de incendiar a própria casa, em setembro de 2011. Foi preso, condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão e, depois, liberado ao regime semiaberto, até ter a pena suspensa pela justiça alemã.

O Atlético estreia na Série A nesta segunda-feira (15), às 20 horas, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.