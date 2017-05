Van com time de futsal tomba em rodovia e atleta morre

Uma van que transportava 18 passageiros, entre atletas e comissão técnica, do New Macaé para a disputa de um torneio de futsal feminino em Magé, no Rio de Janeiro, tombou na altura do KM 266 da BR-101, no município de Rio Bonito, na manhã deste domingo (21). Uma jogadora morreu na hora.

De acordo com o técnico da equipe, Alexandre Adolfo, em entrevista ao Globoesporte.com, chovia no momento do acidente. O motorista do veículo perdeu o controle da direção após uma aquaplanagem e capotou. A Autopista, concessionária que administra a rodovia, também confirma a versão.

Nove pessoas sofreram ferimentos leves. Outras duas atletas foram encaminhadas em estado grave para um hospital na cidade e serão levadas logo mais para Macaé, onde receberão maiores cuidados.