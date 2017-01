"Vamos avaliar até onde foi o estrago", diz vice-presidente do Atlético

Diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista prefere não tomar qualquer decisão precipitada com relação ao caso do técnico Marcelo Cabo, que desapareceu no domingo e foi encontrado em um motel de Aparecida de Goiânia na noite de segunda-feira (16). Nesta terça-feira (17), o dirigente disse ao POPULAR que irá "avaliar até onde foi o desgate, o estrago" para decidir sobre a permanência do treinador à frente da equipe.

"Tenho de avaliar até onde foi o desgate, o estrago. Tenho um vestiário, um grupo de jogadores. O grupo tem de olhar com adminiração, reverência, respeito", disse Adson.

Segundo Adson, Marcelo Cabo está em um apartamento de pessoas próximas "se recuperando" do episódio. O dirigente não viu nem falou com o treinador desde que ele foi encontrado e o aguarda para uma conversa, que não sabe dizer quando será ou se ocorrerá ainda nesta terça-feira. "Não estou com pressa, estou preocupado e ele está recuperando para conversar com equilibrio", disse o vice-presidente atleticano.

Adson afirmou que Marcelo Cabo não estava em condições de conversar quando foi encontrado, mas não deu detalhes sobre o estado do treinador. O dirigente afirmou que só conversar com o técnico dentro do clube. "Não vou atrás de ninguém. Só converso dentro do clube. Tem de vir no clube na hora que estiver em condições."