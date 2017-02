Vaiado, Walter ameaça sair do Goiás e revela problema particular

Acima do peso, com um futebol pouco produtivo e sem marcar nenhum gol na temporada, o atacante Walter foi vaiado por alguns torcedores, ontem, na derrota do Goiás, na Serrinha, diante da Aparecidense, por 2 a 1, pela 6ª rodada do Campeonato Goiano. O jogador desabafou e ameaçou deixar o clube. “Se sentir que estou atrapalhando o Goiás, eu peço para sair”, disse.

Segundo Walter, ele precisa do carinho da torcida neste momento, em que estaria passando por um problema pessoal, que não foi revelado pelo jogador. “Estou chateado, porque sei que posso dar um pouco mais”, avaliou. “Este ano, tem muita gente me cobrando, muita gente pegando no meu pé. É um momento difícil que estou passando e preciso da ajuda deles. Tenho uma história bonita aqui”, completou.

Walter ignorou a sua condição física, visivelmente fora do ideal. “Na parte física, estou muito bem, lutando. Estou passando o momento mais difícil na minha vida, só estou pedindo paciência e calma”, reiterou o jogador. “Tenho de colocar a cabeça no lugar e ver o que está errado”, finalizou o atacante do alviverde.

O Goiás perdeu, nesta segunda-feira (21), sua invencibilidade na Serrinha. A equipe esmeraldina foi derrotada pela Aparecidense por 2 a 1 na 6ª rodada do Campeonato Goiano.

O alviverde é o 2º colocado do Grupo A do Estadual, com 11 pontos, mesma pontuação do Vila Nova. Os dois rivais estão empatado em quase todos os critérios de desempate. O que deixa o Tigre à frente do Goiás na classificação é o menor número de cartões amarelos recebidos em seis rodadas.