Vai ter duelo goiano na Superliga B! Confederação de Vôlei divulga datas das quartas de final

Jaó/Universo e Alfa/Montecristo/Teuto começam a disputar uma vaga na semifinal da Superliga B de Vôlei no dia 21, no ginásio da Cidade Jardim, em Goiânia. A tabela das quartas de final da competição foi divulgada na segunda-feira à noite pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Devido à classificação na 1ª fase, as duas equipes de Goiânia vão se enfrentar na próxima etapa. O Jaó/Universo se classificou em 2º lugar e por isso tem a vantagem de decidir a vaga em casa contra o Alfa/Montecrito/Teto, que passou na 7ª colocação.

Depois do jogo do dia 21, a série melhor de três tem a segunda partida no dia 24, no ginásio do Colégio Santo Agostinho. Se necessário, o terceiro duelo também será neste ginásio, no dia 26.

Os outros confrontos das quartas de final serão entre Uberlândia/Gabarito/MG x Sesc/RJ, UPIS/DF x Botafogo/RJ e Apan/Barão/Blumenau/SC x Aspma/Araucária/Berneck/PR.

As equipes que se classificaram disputarão os jogos da fase semifinal nos dias 1º, 7 e 9 de abril, enquanto que a final será em partida única na casa do time que tiver feito melhor campanha na fase de classificação. Apenas o campeão sobe para a Superliga 2017/2018.

DUELOS JAÓ X MONTECRISTO

Série melhor de três da fase quartas de final

21/3 - 20h - Local: Arena Monte Cristo

24/3 - 20h30 - Local: Ginásio do Santo Agostinho

26/3* - 11h - Local: Ginásio do Santo Agostinho

* caso necessário

CLASSIFICAÇÃO 1ª FASE

1º) Sesc/RJ: 21 pontos

2º) Jaó/Universo/GO: 20 pontos

3º) Aspma/Araucária/PR: 16 pontos

4º) Botafogo/RJ: 13 pontos

5º) Upis-DF: 11 pontos

6º) Apan/Blumenau/SC: 9 pontos

7º) Alfa/Montecristo/GO: 8 pontos

8º) Uberlândia/MG: 6 pontos

9º) Rádio Clube/MS: 4 pontos