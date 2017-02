Vídeo amador mostra cenas inéditas do GP de Fórmula 1 que vitimou Senna

Um vídeo amador de cerca de 16 minutos gravado pelo norueguês Thomas Grønvold durante o final de semana do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1 em 1994, marcado pelo grave acidente do brasileiro Rubens Barrichello e pelas mortes do austríaco Roland Ratzenberger e do tricampeão mundial Ayrton Senna, traz um novo ponto de vista sobre a corrida, considerada a mais trágica da história do automobilismo.

Postado no Youtube por Grønvold no último dia 17 de janeiro após ser digitalizado, o vídeo, com imagens da arquibancada da reta principal do autódromo Enzo e Dino Ferrari, mostra detalhes da corrida, como a passagem dos pilotos pelos boxes, os últimos momentos de Ratzenberger a bordo de seu carro e a decolagem do helicóptero que o atendeu durante o treino classificatório de sábado, a tensão dos pilotos antes da largada no domingo e até um cumprimento entre Senna e Michael Schumacher, que dividiram a primeira fila nas três provas da temporada até ali (Brasil e Pacífico antecederam San Marino).

Personalidades do automobilismo como Alain Prost, Jean Todt e Frank Williams também são vistos na gravação. Chama atenção no vídeo ainda a batida entre o português Pedro Lamy e o finlandês J.J. Lehto logo na largada da corrida, a preocupação do austríaco Gerhard Berger, ex-companheiro de Senna na McLaren, após o acidente fatal do brasileiro na curva Tamburello na sétima volta da prova, o atendimento realizado em mecânicos atingidos por um pneu solto nos boxes, a comemoração de Michael Schumacher ao cruzar a linha de chegada em primeiro e a festa dos italianos com a terceira posição de Nicola Larini que, pilotando uma Ferrari, na pista considerada casa da tradicional escuderia, levou a bandeira da Itália ao pódio. A invasão dos torcedores na pista após o fim da corrida também é mostrada na gravação.