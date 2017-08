Universíade 2017 tem representante do vôlei goiano

Hítalo Machado quer o Jaó bem preparado para as quartas de final

Trezentos atletas de 14 modalidades representam a delegação brasileira em Taipei, cidade de Taiwan que sedia a Universíade (Olimpíadas Universitárias), segundo maior evento esportivo do mundo, atrás apenas dos Jogos Olímpicos. A competição ocorre entre até 30 de agosto. Um representante goiano está na comissão técnica da seleção brasileira masculina de vôlei na competição.

Hítalo Machado, que em Goiás é técnico do time Jaó/Universo, é auxiliar técnico da seleção. Ele chegou à final da Super Liga B neste ano de 2017, resultado histórico para o time local, e descreve a grandeza da experiência que vive em Taipei. "É algo magnífico esse evento, estrutura de Olimpíada mesmo. É de se impressionar." disse.

Comandada por Flávio Thiessen, do UPIS-DF, a seleção brasileira universitária de vôlei iniciou sua participação nos Jogos de Taipei na última segunda-feira (21) com vitória sobre o Japão por 3 sets a 2 e atuação que agradou a comissão técnica mostrando boa movimentação.

No dia seguinte, jogando mal, os brasileiros perderam para a seleção da casa por 3 a 0. Contra a França, veio nova vitória brasileira, por 3 sets a 2. Os comandados do técnico Flávio Thiessen voltam à quadra nesta sexta-feira (25) para enfrentar os Estados Unidos no último jogo da fase de grupos.