Uma defesa que valeu título

Para ganhar um título, um time precisa de gols, time forte e vitórias. Tudo isso o Atlético conseguiu fazer no Goianão 1970. Mas faltando um minuto e meio para o fim do clássico diante do Vila Nova, o chute de um adversário poderia colocar tudo a perder. Negro, esguio, recém-chegado ao futebol goiano, dedos enormes, Pedro Bala virou ídolo após defender aquele chute, desferido da entrada da área, alto, com força e cheio de curva.

É um lance ainda lembrado pelos atleticanos que estavam no Estádio Olímpico naquele dia. "O jogo estava 0 a 0. O empate nos favorecia. Os nossos zagueiros, Nelson e Pither, estavam em linha. A bola sobrou no pé de um vilanovense. O chute saiu forte, na direção da junção do poste. Com a mão trocada, consegui mandá-lo para escanteio. Depois, seguramos o resultado nos últimos segundos", descreveu Pedro Bala, sem imaginar que aquele título, depois, virou marca - o clube entrou no período de 15 anos de jejum, até 1985.

Mineiro, Pedro Bala chegou ao futebol goiano em 1970. Bicampeão do Interior de Minas Gerais (196/67), pelo Uberaba, chegou a Goiânia para jogar pelo Goiás que, à época, tinha os goleiros Joel, Chicão e Alcir. "Em Minas, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro dominavam. Eu queria buscar novos ares. Vim para o Goiás, mas vi que, com três goleiros, seria difícil jogar", recorda-se Pedro Bala.

Então, resolveu arriscar e buscar uma chance no Atlético. Foi aceito e reencontrou amigos do futebol como Zé Geraldo, Pither, Dádi, Paghetti. "Ficaram (no Atlético) meio desconfiados. Aquele título mudou muito a minha carreira e o futebol goiano, foi a sorte da minha vida", frisa Pedro Bala, que ainda ganhou o Torneio da Integração Nacional (1971), antes de fechar o ciclo no Dragão, em 1975.

"Conquistar o Torneio da Integração Nacional foi ótimo para o Atlético e o futebol goiano. A competição foi aqui, valorizou o Estado. Fomos chamados de campeão número 2 do Brasil", contou o goleiro, explicando que o outro Atlético (Mineiro) seria o número 1 daquele ano.