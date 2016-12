Um mês após tragédia, Chape dá forma a time

Um mês depois da maior tragédia do futebol brasileiro, a cicatriz teima em não fechar, mas, aos poucos, a rotina é retomada e a Chapecoense dá passos importantes rumo à reconstrução. Entre ajuda e promessas de clubes, o clube faz trabalho de remontagem do elenco. Sem jamais esquecer quem partiu, o torcedor de Chapecó vive a expectativa de ver o time novamente em campo. Com V...