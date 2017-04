Um camisa 10 no império do Dragão

Filho de mineiros, natural de Itapirapuã (GO), Júlio César viveu na Vila São José e, nos campinhos daquelas bandas, desenvolveu habilidade diferenciada. Em 1979, aos 12 anos, chegou ao Atlético. Foi recebido por Otaídes Marcelino, técnico da base.

"Foi um dos meus mestres. Era pessoa única, interessante", cita. "Futebol é assim... o ponta direita joga assim, assado... Ele só posicionava o time. Era um mestre", conta Júlio César. "Fui aprovado por ele e até hoje não me esqueço dele e do jeito de treinar", lembra o jogador, que foi camisa 10 e um dos ídolos de uma geração vencedora no clube. Ele ficou 13 anos de clube.

Segundo Júlio César, dos 12 aos 15 anos, aproveitou para observar, aprender e curtir bons momentos nas categorias de base. Ganhou praticamente tudo que disputou nas categorias menores e foi aprendendo mais à medida que os jogos ficavam difíceis. "A gente olhava muito os outros. Eu queria saber, aprender. Até os 15 anos, você não sente se será profissional."

Júlio César sentiu que seria possível. Em 1986, já estava nos juniores e participava de treinos no profissional. Lançado no time principal, o menino da Vila São José foi campeão do Estadual, em 1988. Depois, veio o título da Série C (1990). Artilheiro do torneio com 10 gols, Júlio César cobrou o pênalti que deu o título nacional ao Dragão.

"Aí, sim, pude fazer uma história. Era importante ter um título. Foi o divisor de águas na carreira", analisa o craque atleticano, que mais tarde foi negociado com o Flamengo. No segundo clube rubro-negro da carreira, Júlio César ganhou o outro título nacional, o Brasileirão (1992), marcando um dos gols do título na final contra o Botafogo.