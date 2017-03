UFG oferece 49 atividades esportivas e de dança para a comunidade

Quem procura por atividade física aliada a um bom preço encontrou agora. A Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás (FEFD-UFG) está com inscrições abertas para novas turmas de práticas esportivas e de dança.

Toda a comunidade pode participar das atividades oferecidas pelo projeto de extensão Centro de Práticas Corporais (CPC), que incluem aulas de natação (infantil, jovem e adulto), hidroginástica, judô, capoeira, defesa pessoal, vôlei, rugby, atletismo,musculação, alongamento, ioga, dança do ventre, de salão e contemporânea, balé (infantil e adulto) e circo.

Interessados devem se inscrever no site do projeto até quinta-feira (9). Os inscritos também devem fazer um depósito bancário, na boca do caixa, referente à taxa de matrícula, que pode variar de R$ 70 a R$ 90, de acordo com a quantidade de dias da semana em que a modalidade ocorre. Esse é o único valor cobrado aos participantes durante todo o semestre. Idosos pagam metade do valor e pessoas com deficiência estão isentas do pagamento.

Para confirmar a matrícula, é necessário entregar o comprovante do depósito na Coordenação de Extensão e Cultura da FEFD, localizada no Câmpus Samambaia, até sexta-feira (10).

A relação dos dias e horários das aulas também está disponível no site do projeto. Há opções para o período matutino, vespertino e noturno. Ao todo, são ofertadas 49 atividades que totalizam 1.415 vagas distribuídas entre as diversas práticas. O início das aulas está previsto para o dia 13 de março.