Trios goianos apitam jogos de Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil

Depois de 40 jogos realizados pela primeira fase da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade responsável por organizar a competição, divulgou parte dos trios de arbitragens para os confrontos da 2ª fase do torneio eliminatório. Dois jogos, dos 20 definidos, terão árbitros e assistentes goianos.

O duelo entre Cruzeiro e São Francisco-PA, no Mineirão-MG, quarta-feira (22), às 21h45, será comandado por Eduardo Tomaz, que será auxiliado pelos assistentes Edson Antônio e Adailton Fernando Menezes.

Goiás e Vila Nova, que enfrentam Boa Esporte-MG e Vasco da Gama, respectivamente, no primeiro dia de março, ainda não tiveram a escala de arbitragem definida. No mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), no Gigante do Norte, o Sinop-MT recebe o Fluminense. A partida terá Elmo Alves Resende como árbitro principal e Fabrício Vilarinho e Ygor Monteiro, de assistentes.

A 29ª edição da Copa do Brasil teve alteração no regulamento. Assim como nos primeiros 40 jogos do torneio, os duelos da segunda fase serão disputados em jogos únicos. Quem vencer se classifica. Caso ocorra empate, o visitante avança.