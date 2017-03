Tricolor paulista sofre em dia de aplauso a goleiro

O goleiro Renan Ribeiro, enfim, fez sua estreia pelo São Paulo no ano e parece ter caído no gosto da torcida. Apesar do gol sofrido no empate por 1 a 1 com o Ituano, ontem à tarde, no Morumbi, ele teve seu nome gritado pelos torcedores e acha que conseguiu cumprir bem seu papel em campo. “Senti uma felicidade grande, só faltou a gente ganhar os 3 pontos”, disse.

Renan está há quatro anos no São Paulo e nunca foi titular. Só jogou com frequência quando Ceni, na época, e Denis estavam machucados. Só que agora atuou pela primeira vez sob o comando de Ceni e foi fundamental para que o time não saísse do Morumbi com derrota.

“Sou sempre o primeiro a chegar nos treinamentos, venho trabalhando forte e, agora, depois de entrar em campo, sei o que tenho de melhorar e vou continuar trabalhando”, afirmou o goleiro, que não sabe se será mantido no time. “A sequência depende dele (de Ceni), espero sempre uma oportunidade para mostrar meu trabalho.”

Para a próxima partida, Ceni terá de definir o goleiro titular. Sidão está voltando de lesão e talvez não tenha condição de enfrentar o Botafogo na quarta-feira, em Ribeirão Preto, apesar do otimismo em sua recuperação. Denis seria o reserva imediato, mas, como Renan Ribeiro mostrou serviço, essa situação pode mudar. Renan já havia dito que queria colocar uma dúvida na cabeça do treinador e parece ter conseguido.

Ontem, o gol marcado por Wellington Simião, aos 16 minutos do segundo tempo, deixou o São Paulo isolado como a pior defesa do Estadual. Nos nove jogos foram 18 sofridos – média de dois por partida.

Em contrapartida, o time tem o melhor ataque. O gol de Cueva, aos 42 min da etapa inicial, foi o 22º.