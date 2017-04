Tricolor: casa cheia no papel

Já percebeu que jogos do Itumbiara são sempre de casa cheia, não importa rodada, rival ou importância da partida? Isso ocorre pelo menos no papel. Detentor da melhor média de público pagante do Goianão, o Gigante da Fronteira vive há quase 10 anos o dilema de ter um público divulgado via borderô, mas, no Estádio JK, o número real de torcedores não corresponder ao do...