Tricampeão goiano com o Goiás, Carlos Eduardo quer desempenhar bom futebol na Série B

Destaque do Goiás nos jogos da final contra o Vila Nova, o atacante Carlos Eduardo, de 20 anos, espera desempenhar um bom futebol na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Impedido de jogar no início da competição nacional no ano passado, o atacante quer uma história diferente em 2017.

No ano passado, Carlos Eduardo foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano, mas sofreu uma pubalgia e só conseguiu estrear na 11ª rodada da Série B. Naquela altura, o atacante Rossi havia ganhado espaço e Carlos Eduardo não conseguiu brilhar.

"Venho mais forte para o começo da Série B, no ano passado não participei por causa se uma lesão. Estou focado no objetivo de voltar para a Série A e por isso quero fazer uma ótima Série B", destacou.

Apesar de comemorar bastante o título no domingo e segunda-feira, Carlos Eduardo ressaltou a importância de retomar os treinos e já focar a Série B do Campeonato Brasileiro. "A gente já começa a trabalhar terça-feira porque tem jogo contra o Figueirense no sábado. Temos de estar concentrados para começar com o pé direito", salientou.