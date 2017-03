Tricampeão baiano, Gilmar adota cautela e ressalta briga para não cair

Com 33 anos recém-completados, o atacante Gilmar, artilheiro do Itumbiara com 6 gols em 9 jogos, foi o único de oito filhos do casal Joelson e Sidneia que conseguiu dar liga no futebol - Gilsimar e Josimar, irmãos do artilheiro, tentaram, mas sem sucesso. Ainda com 15 anos, o baiano de Ubatã chamou atenção do Vitória, após exibir seu poder de decisão e característica ...