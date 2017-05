Tri do Goiás: das crises à força na final

Para se tornar o primeiro goiano a conquistar um tricampeonato pela terceira vez, o Goiás teve de superar momentos difíceis até a decisão de ontem.Depois do resultado ruim na Série B de 2016, o clube reformulou seu elenco e apostou na permanência de Gilson Kleina. Tinha no atacante Walter a grande referência técnica do elenco e o gestor de futebol Harlei Menezes no coman...