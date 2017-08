Treinadores de futebol se reúnem para exigir mudanças nas relações com os clubes

Técnicos de todo o País se reuniram nesta segunda-feira na sede da CBF para debater e apresentar uma série de reivindicações para proteger a categoria. Descontentes com o grande número de demissões - 12 treinadores perderam o emprego no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro -, eles querem, dentre outras coisas, limitar o número de contratações de técnicos ao longo das competições, a obrigação do pagamento de multas rescisórias antes de novos acordos, registro de contratos de todos os profissionais e validação dos certificados de técnicos brasileiros para atuar no exterior.



A intenção dos técnicos é de que a CBF estabeleça as regras no Regulamento Geral de Competições, o que faria as normas serem válidas para todos os campeonatos nacionais e evitaria, por exemplo, que tivessem que ser aprovadas pelos clubes na reunião arbitral que antecede as competições.



"Hoje, infelizmente, a nossa legislação está fazendo com que a gente ande muito atrás. Você se sente lesado. Nós não temos respaldo, não somos respeitados e não temos uma legislação que faça com que os clubes nos respeitem quando somos demitidos", declarou Vagner Mancini, demitido pela Chapecoense no início do Brasileiro e hoje no Vitória.



A intenção dos técnicos é de que cada clube só possa ter dois treinadores ao longo de uma mesma competição. Da mesma forma, um mesmo treinador só poderia treinar dois times num mesmo campeonato.



"Ninguém é contra a quebra de contrato, porque ela é prevista. O clube tem total direito de demitir a hora que for - desde que cumpra com a penalidade. Assim como o técnico que quer sair para mudar de clube, teria que pagar a indenização", explicou Mancini.



Para o técnico Rogério Micale, do Atlético Mineiro, as mudanças têm por motivação preservar a relação entre técnicos e clubes. "Contrato proporciona tanto ao empregador quanto ao empregado o poder de rescisão. O que a gente quer é algo mais organizado, para que não afete tanto o desenvolvimento do nosso futebol. Não estamos pensando só no treinador. Precisamos fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, para que a gente possa melhorar e se equiparar a outros países do mundo", afirmou Micale.



"Nós não temos processo no futebol brasileiro, nós não temos início, meio e fim. Cria toda uma situação indireta que prejudica o futebol."



Após o encontro, uma comissão de treinadores se reuniu com a cúpula da CBF. A entidade ainda não se manifestou.