Treinador quer ampliar observação

O novo técnico da seleção brasileira feminina de handebol, o espanhol Jorge Dueñas, quer ampliar seu olhar para buscar novas atletas que possam servir o time nacional. “É preciso ter um número amplo de jogadoras selecionáveis, para que elas cheguem bem em jogos decisivos, pois cada vez mais o handebol é um esporte físico”, opinou o treinador.

Outra prioridade será pelo monitoramento de quem atua fora do País. “São cerca de 40 jogadoras brasileiras atuando na Europa. Minha ideia é controlar o maior número de jogadoras que estão fora, mas sem descuidar das que estão no Brasil. É importante que as jogadoras que estão na Europa se sintam cercadas do apoio do treinador”, revelou Dueñas.

O novo comandante da seleção feminina elogiou o nível do handebol brasileiro, mas demonstrou preocupação na forma com que as competições são estruturadas no Brasil. “O mais problemático é a jogadora treinar todos os dias e não jogar toda as semanas”, detectou.

Outro ponto destacado diz respeito à estrutura disponível para treinamentos das seleções de handebol, em São Bernardo do Campo (SP). “Poucas seleções têm um centro de treinamentos como o Brasil. Falta um pouco mais de aproveitamento”, alertou o técnico.