Treinador pede paciência e diz que base será observada

Se há algo que o treinador do Atlético, Marcelo Cabo, não enjeita é trabalho. Assim, ele prepara a nova equipe para 2017. O técnico começou ontem a nova fase no clube, em meio às reformas no CCT do Atlético. Animado, ele pediu “paciência à torcida e a todos envolvidos, pois demanda tempo e trabalho remontar uma equipe”, frisou Cabo.Se perdeu nomes como Magno Cruz, Mich...