Treinador pede paciência

O Atlético está remontando o elenco para a Série A. Até por isso, está no mercado, busca opções e sabe que será difícil encontrá-las. Nos bastidores, comenta-se que o clube está à procura de reforços fora do País. A ordem é evitar as especulações sobre nomes e não repetir o que houve com o zagueiro Breno, acertado com o clube e “seduzido” pelo Vasco, que o tirou do Dragão ...