Treinador do Vila Nova reforça que grupo tem de ser forte

O técnico Hemerson Maria não gostou da postura do Vila Nova na derrota para o Náutico. Para o comandante, faltou concentração para a equipe. Agora, para o jogo de amanhã, contra o Londrina, no Estádio do Café, o treinador terá de quebrar a cabeça, já que, na atividade de ontem, o capitão Wesley Matos saiu com dores musculares. Só neste domingo (6) será definido se ele vai para o jogo ou não.

“Para conseguir o acesso ou ganhar um título não podemos contar apenas com 11 jogadores. Precisamos de um elenco e quem entrar, tenho certeza que irá conseguir fazer um bom jogo”, afirmou o técnico Hemerson Maria.

Caso o zagueiro não tenha condições de jogo, o principal nome para substituir o capitão é o de Guilherme Teixeira, que foi titular do time em sete partidas. Se no miolo de zaga, Hemerson Maria tem dúvidas, na lateral esquerda, o comandante sinalizou a volta do uruguaio Gastón, que cumpriu suspensão automática na última partida, na vaga de Mateus Muller.

O ataque colorado também pode ter mudanças. Na atividade de ontem, o atacante Wallyson voltou ao time titular na vaga de Mateus Anderson. Assim, Alípio, que vinha jogando na esquerda, deve mudar de setor e passar para o lado direito de ataque. “Eu quis adaptá-lo (Wallyson) com os outros atacantes. É uma alternativa para os adversários não mapearem as nossas jogadas ofensivas”, explicou o treinador colorado.