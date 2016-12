Treinador adia lista da Copinha no Atlético

No antepenúltimo trabalho antes da viagem para Atibaia (SP), domingo, o técnico Ariel Mamede ganhou duas dúvidas para definir a lista dos atletas do Atlético que jogarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O zagueiro Batista (foto) e o lateral Gabriel tiveram contusões parecidas ontem, no tornozelo direito. Ambos iniciaram tratamento.

Assim, Ariel adiou para amanhã a divulgação dos convocados. Com 24 jogadores à disposição, Ariel deve chamar 19. Ele aguarda o lateral Denilson, que estava lesionado. Batista, o caçula do elenco, com 16 anos, deixou o treino chorando, com dores e receio de ficar fora da Copinha.