Treinador é ponto de equilíbrio para elenco corintiano

Aos 43 anos, Fábio Carille está no Corinthians desde 2009. Como jogador, o ex-zagueiro e ex-lateral esquerdo teve passagens de pouco destaque por times paulistas e pelo próprio Timão, além de ter rodado por outras regiões do País. Após ser oficializado como técnico corintiano em dezembro do ano passado, ele finalmente pôde colocar em prática o plano de se transforma...