Transformar o sonho da arena em realidade é desafio do Goiás

Um sonho antigo volta a ocupar espaço no imaginário dos esmeraldinos. A construção de uma arena está novamente em pauta no Goiás, que apresentou um anteprojeto para transformar toda a área do complexo da Serrinha, onde hoje, além do Estádio Hailé Pinheiro, com capacidade para cerca de 8 mil torcedores, estão o prédio da concentração dos jogadores profissionais, o ginásio, inst...