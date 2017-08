Transações de Neymar e Vinícius Júnior valorizam mercado brasileiro

A ida de Neymar ao Paris Saint-Germain (PSG), transação de R$ 821 milhões, e a venda de Vinicius Júnior, atacante do Flamengo, para o Real Madrid por R$ 164 milhões, deixam o mercado e futebol brasileiro ainda mais valorizados no cenário mundial. Essa é a visão de Marcos Motta, advogado de 46 anos, que esteve presente na maior transferência da história do futebol: a que envolveu Neymar.

Marcos Motta, que ministra palestra em Goiânia nesta quarta-feira (23), às 19 horas, na Faculdade de Direito da UFG, é responsável por assessorar juridicamente todas as negociações envolvendo o craque brasileiro em âmbito internacional. Foi o carioca, ao lado do advogado espanhol Juan de Dios Crespo, representante do PSG na negociação, quem entregou o cheque ao Barcelona para o pagamento da multa contratual.

“Foi a maior operação que assessorei. Fizemos alguns trabalhos, como a transferência do Tiago Silva (para o PSG), do Vinicius Júnior (para o Real Madrid), do Diego (para o Flamengo), mas a do Neymar foi a melhor da história”, diz o advogado, que esteve ao lado do craque em todos os momentos da negociação.

Segundo Marcos Motta, a operação envolvendo o atacante começou no final de julho e não demorou para ser concretizada por causa da decisão de Neymar. “Foi muito intenso, mas rápido porque a decisão do Neymar já estava tomada. Na quinta-feira (3), estávamos em Madrid para realizar o pagamento junto à federação. Eles não aceitaram. No mesmo dia, fomos para Barcelona efetuar o pagamento no clube. No dia seguinte, o Neymar foi apresentado no PSG”, frisa Marcos Motta, que representa também o meia Philippe Coutinho.