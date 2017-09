Tradição de jogos acadêmicos será revivida após 55 anos

No início da década de 1960, acadêmicos das Faculdades de Engenharia e Medicina, da Universidade Federal de Goiás (UFG), movimentavam Goiânia com eventos festivos e jogos de modalidades esportivas, individuais e coletivas. Por duas temporadas, em 1962 e 1963, os diretórios acadêmicos dos cursos organizaram as 1ª e 2ª Eng X Med, nome dado ao torneio. Os vencedores rece...