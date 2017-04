Trabalho em equipe é decisivo em prova de revezamento

Melhorar tempo, percorrer distância jamais conseguida ou estrear em competições estão entre desafios e metas dos corredores para a 2ª edição da Maratona Adidas Boost de Revezamento, que será no autódromo de Goiânia, no dia 13 de maio, a partir das 18 horas.

Distribuídos em duplas, quartetos ou octetos, os competidores poderão também levar ao pódio toda uma comunidade. Criada para esta edição do evento, a categoria Cidades permitirá que os grupos sejam classificados, também, em nome do município que representam.

Para que a disputa ocorra, todos os integrantes da equipe têm de residir na cidade representada. Com Filipe Nery à frente, Rio Verde já está garantida na prova. Pela segunda vez, o profissional de Educação Física participará da maratona. Desta vez, dividirá os mais de 42km de extensão com sete conterrâneos, alunos seus, que comporão, com ele, um octeto misto – são 3 homens e 5 mulheres.

Aos 25 anos, Nery é um dos representantes mais aficionados por corrida na cidade do Sul Goiano. Segundo ele, ainda que a cidade tenha poucas provas grandes, o número de adeptos tem crescido e cada vez mais disputas em outras cidades têm chamado a atenção da população.

“Infelizmente, não temos muitas opções de lugares para praticar e tem poucos circuitos na cidade. Mesmo assim, há muitos praticantes e isso vem crescendo”, explica ele. Para se manter sempre por dentro do cenário e conhecer cada vez mais provas, as cidades de Goiânia, Anápolis, Uberlândia e Brasília se tornaram opções.

Filho de treinador, Nery encara a prova da capital como um desafio pessoal. Competidor desde os 8 anos, ele disputou, em novembro de 2016, uma meia maratona em Brasília e tem como prova preferida os 10km. Com isso, considera “tranquila” a distância que terá de percorrer, pouco mais de 5km. Seu objetivo, então, será superar a marca do ano passado.

Porém, a meta particular não tira o brilho da prova para Nery. De acordo com ele, o formato da disputa, em revezamento, favorece a união e é excelente para aqueles que buscam se arriscar pela primeira vez em uma pista.

Anápolis

A oportunidade de representar Rio Verde também o estimula. “Normalmente, temos poucas oportunidades na cidade. Então, se você participa de algo que gosta, tem um bom desempenho e é recompensado por isso, as pessoas vão olhar com outros olhos para a prova”, diz.

Com menos experiência que Filipe Nery em corridas, mas com a mesma vontade de vencer, Analice Moreira dos Santos, de 45 anos, estará na disputa. Ao lado da filha Thaís dos Santos, do enteado Lasley Faria e do amigo Eduardo Watanabe, ela representará Anápolis. A corrida, primeira da trajetória de Analice, será também a primeira disputada em conjunto pelo grupo.

“O Lasley é quem tem mais prática no esporte e nos incentiva muito. Já temos até uma estratégia: vou começar, depois vem a Thaís, o Eduardo e ele (Lasley) vai fechar com chave de ouro”, diverte-se. Acostumada a caminhadas e corridas fora de competições, Analice considera a prova “um desafio e tanto”.

No dia a dia, Analice costuma caminhar cerca de 5km e correr 1,5km durante os treinos. No autódromo de Goiânia, pretende dar conta do recado.

Serviço

Maratona Adidas Boost de Revezamento

Data: 13 de maio

Horário: 18 horas

Local: Autódromo de Goiânia

Inscrições: até 8 de maio



Como funciona: Equipes de duas, quatro ou oito pessoas percorrem a distância de uma maratona (42,2km). Em duplas, cada um corre 21,1km. Em quartetos, cada corredor percorre 10,5km. Em grupos de oito pessoas, cada participante corre 5,25km



Kit do participante: camiseta Adidas, saco-mochila, toalha de rosto, protetor solar, número de peito e medalha

Informações: www.revezamentonoturno.com.br