Três perguntas para Pituca

1) Qual era o segredo do elenco semifinalista de 2010, do qual você fez parte? O entrosamento. O elenco era a base do time que conquistou o acesso para a Série A, em 2009. Márcio, Robston, Jairo, Marcão, eu (Pituca), Gilson e outros jogaram por anos seguidos. Os jogadores contratados se encaixavam de forma rápida e o entrosamento era mantido. 2) O que foi funda...