Três perguntas para Mauri Lima

1) Como é o técnico Fábio Carille no dia a dia? O que o faz ter tanto sucesso à frente do Corinthians? Ele é um cara muito simples, muito honesto. Isso é fundamental. Ele chama o atleta e conversa. Procura passar as informações necessárias. É um cara que procurar trabalhar a parte tática de uma forma diferente. É um cara inteligente, estudioso... Tenho certeza de que ...