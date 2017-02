Três gols em dois jogos: Léo Gamalho e o início de temporada arrasador

O início de temporada do atacante Léo Gamalho não poderia ser melhor. O jogador assumiu a condição de artilheiro e já marcou três gols em dois jogos oficiais em 2017. Embora não seja tão boa quanto a média de 1,5 gol por partida, a regularidade impressiona.

Desde que estreou no clube, em agosto de 2016, Léo Gamalho balançou as redes 14 vezes em 19 jogos disputados. "Espero continuar desse jeito, o Goiás gosta dessa referência de um centroavante pelo que já vi. Neste momento estou jogando e espero continuar dando conta do recado, o torcedor tendo carinho por mim me ajuda a sentir bem dentro de campo. Temos grandes projetos e precisamos começar bem para passar confiança para o torcedor", frisou.

Na vitória sobre o Rio Verde, Léo Gamalho mostrou oportunismo para construir o placar na Serrinha. Em dois chutes do meia Jean Carlos, o camisa nove estava esperto para conferir a rebatida do goleiro Tom.

"É uma coisa instinta do atacante. Normalmente há o chute e o atacante vai para esperar o rebote. Fiz dois gols parecidos, mas isso está dentro do instinto do atacante, ficar ligado para quando aparecer essas bolas aproveitar o rebote", explicou.

Aos 30 anos, Léo Gamalho é um dos jogadores mais experientes do plantel esmeraldino e na partida contra o Rio Verde assumiu a braçadeira de capitão após a saída de Walter. Gamalho avaliou a importância de ter a confiança do treinador e do elenco.

"O professor me passou essa confiança e sou um dos mais experientes. Fico grato por ter essa confiança e espero poder ajudar naquilo que ele me pedir. Tenho maior respeito pelo Walter também e quero sempre acrescentar nessa situação (ser capitão) quando for necessário", salientou.

Gaúcho, Léo Gamalho parece ter encontrado em Goiânia um lugar especial. O jogador admitiu que está olhando um apartamento para comprar na capital. Isso indica que sua intenção é jogar por mais tempo no clube do que seu contrato prevê.