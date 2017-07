Torneio Internacional de Tênis de Goiás conhece campeões em 11 categorias

A semana de jogos do Torneio Internacional de Tênis de Goiás chegou no seu último dia. Até aqui, 11 das 22 categorias do torneio, que faz integra o calendário da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), já tiveram seus campeões definidos. Eduardo Figueira (+80), José Ribeiro (+75), Sérgio Malinoski (+65) e Amadeu Façanha (+60) levaram a melhor nas...