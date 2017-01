Torcida protesta contra futebol pouco convincente

O reencontro do time do Goiás com sua torcida não foi dos mais empolgantes. O empate com o Uberlândia (1 a 1), ontem, na Serrinha deixou boa parte da torcida irritada. A esperança de ver um time mais eficiente do que o do ano passado durou até a metade do segundo tempo, quando o apoio deu lugar aos protestos.“O resgate nosso com o torcedor tem de ser com trabalho e...