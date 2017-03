Torcida do Vila Nova protesta em Goianésia; jogadores são os alvos

A tranquilidade e euforia demonstradas pela torcida do Vila Nova após o bom início do Campeonato Goiano deram lugar a cobrança e revolta por parte dos torcedores colorados. Durante e após a goleada sofrida diante do Goianésia, em duelo válido pela 9ª rodada do Estadual, adeptos do Tigre deixaram os cantos de apoio ao time e passaram a cobrar melhores posturas da delegação do clube.



No entanto, em determinados momentos o protesto, com gritos de “time sem vergonha” direcionados aos jogadores, acabou virando troca de farpas contra a torcida do Goianésia. Ainda com bola rolando, após provocações dos torcedores do Azulão, parte da torcida do Tigre atirou objetos nas arquibancadas destinadas ao clube mandante. Foi então que a Polícia Militar interveio, retirando os torcedores do Vila Nova do Estádio Valdeir José de Oliveira.



Do lado de fora, parte dos torcedores atacaram o ônibus da delegação do Vila Nova chegando a quebrar vidros do veículo. Após a partida, quando os jogadores do Tigre já estavam dentro do ônibus, a situação no local estava controlada.



Vice-líder do Grupo A, com 17 pontos, o Vila Nova volta a campo no próximo sábado (18), contra a Aparecidense, às 16 horas, no Serra Dourada, pela 10ª rodada do Campeonato Goiano.