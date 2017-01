Torcedores de Vila e Atlético entram em confronto no Terminal da Praça A, em Goiânia

Um grupo de torcedores do Vila Nova e do Atlético Goianiense brigaram no Terminal da Praça A, no setor Campinas, em Goiânia, na tarde deste sábado (28).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a confusão foi rapidamente contida e ninguém ficou ferido. Depois de separados, os torcedores dos dois clubes embarcaram no Eixo Anhanguera a caminho do setor Central da capital.

A temporada do futebol goiano começa hoje, às 16h30, com o clássico no Estádio Serra Dourada. A partida marcará o reencontro de dois campeões, em nível nacional, nos dois últimos anos. Ambos tiveram títulos relevantes, mesmo que não fossem a elite (Série A) ou Copa do Brasil.

A PM acompanha os torcedores.