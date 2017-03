Torcedor que caiu de arquibancada do Morumbi morre após não resistir a ferimentos

Atualizada às 18h14

Um torcedor são-paulino presente ao clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pelo Campeonato Paulista, caiu do alto da arquibancada do Morumbi para fora do estádio, pouco antes do início da partida. Ele foi socorrido após a queda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final da tarde deste domingo.



De acordo com outros torcedores presentes perto do acidente, ele tentou trocar de setor no estádio, indo das arquibancadas amarelas para as verdes, em manobra bastante comum nos jogos da equipe são-paulina. Ao pular a grade, o torcedor subiu no anel superior, se desequilibrou e caiu do lado de fora do Morumbi.



Identificado como Bruno Pereira da Silva, ele caiu sobre um carro da imprensa e teve ferimentos na cabeça, segundo a Polícia Militar. De acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, ele recebeu massagem cardíaca ainda no estádio e foi levado para o Pronto Socorro do Campo Limpo, onde recebeu atendimento, antes de não conseguir se recuperar dos ferimentos e morrer.



São Paulo e Corinthians se enfrentaram pela 11ª rodada do Paulistão. O jogo tem torcida única, como acontece em todos os clássicos disputados no Estado, por determinação da Justiça, e o clube tricolor vendeu cerca de 45 mil ingressos para o confronto