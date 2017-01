Torcedor fica com o coração dividido entre Vila e Flamengo

Paixão. Este foi o sentimento que prevaleceu na arquibancada e nas cadeiras do Serra Dourada. Seja colorada ou rubro-negra, as camisas de Vila Nova e Flamengo foram vestidas como um manto por cada torcedor que gritou o nome de seu time favorito. Lá no meio, havia Lúcio Alves, que foi ao estádio com a garantia de sair feliz qualquer que fosse o resultado.

Nascido em Piracanjuba e vilanovense desde criancinha, Lúcio, de 48 anos, é ourives e sabe reconhecer uma preciosidade assim que bate o olho. Ele se tornou flamenguista fanático em 1978, quando viu Zico atuar na Copa do Mundo da Argentina com a camisa da seleção brasileira.

“Sou ‘Ziquista’ em primeiro lugar. A admiração pelo Zico me fez ficar apaixonado pelo Flamengo”, conta Lúcio, que se diz bom de bola e até mesmo parecido fisicamente com o Galinho.

“Montei um templo flamenguista na minha casa com quatro mil itens relacionados ao clube (camisas, bandeiras, recortes de revistas e jornais, além de suvenires). Também vou montar um para o Vila, pois também tenho muita coisa do Tigrão”, afirma.

O primeiro jogo profissional que Lúcio assistiu na vida foi um 0 a 0 entre Vila e Goiânia, no Estádio Olímpico em 1978, um ano após trocar Piracanjuba pela Capital. Ele tinha 11 anos quando Vila e Flamengo jogaram pela última vez – 2 a 0 para o rubro-negro, no Serra, em 19 de julho de 1979.

Ontem, Lúcio foi ao Serra com amigos e parentes. Com camisa do Flamengo e boné do Vila, não sabia para quem torceria antes da partida. Depois do jogo, ele ainda não sabia dizer para qual equipe torceu mais, mas tinha convicção do êxtase que estava vivendo ao ver, pela primeira vez, suas duas maiores paixões em campo. “Durante o jogo, o coração bateu mais forte pelo Flamengo, mas saí feliz de toda forma com a vitória do Vila e a festa da torcida”, salientou Lúcio.