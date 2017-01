"Todos estão aflitos", diz diretor do Atlético sobre desaparecimento de técnico

O diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (16), disse que todos no clube estão aflitos com o desaparecimento de Marcelo Cabo, mas pediu paciência para que as autoridades possam desenvolver a investigação sobre o caso.

"O clube está tentando tomar as providências cabíveis necessárias. todos estão aflitos. A situação preocupa", disse o dirigente, que concedeu entrevista ao lado do coronel da Polícia Militar Wellington de Urzeda Mota, que também é conselheiro do Atlético.

O que há de informações é que Marcelo Cabo entrou de carro no prédio em mora no Jardim Goiás às 2h30 de domingo e saiu novamente às 3h02. Foi feita uma busca no apartamento e os documentos e celular do treinador ficaram no local. Marcelo Cabo teria levado apenas um cartão de débito, mas rastreamento não detectou qualquer saque feito desde o desaparecimento do técnico.

"Marcelo não tem histórico de sumiços, surtos, depressão, nada disso. Não há indícios desse tipo de coisa", disse Urzeda.

A ocorrência do desaparecimento de Marcelo foi registrada na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) na tarde desta segunda-feira. A Polícia Civil já instaurou inquérito para apurar o caso.

Há alguns manifestações nas redes sociais. O meia Léo Lima, ex-Goiás e Vasco da Gama, publicou: "Que Deus esteja com você meu amigo te protegendo de todo mal". Em seu perfil no Twitter, o Macaé, ex-clube de Marcelo, também está na torcida: "Professor @marcelocabo, na torcida para que você esteja bem!"

O Atlético divulgou nota oficial sobre o caso:

