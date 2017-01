Titular, Gabriel Jesus participa de 2 gols e ajuda City a vencer

Gabriel Jesus foi escalado pela primeira vez como titular e ajudou o Manchester City a vencer o Crystal Palace por 3 a 0. A partida disputada em Londres neste sábado (28) foi válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra.

No primeiro tempo, ele deu a assistência para Sterling abrir o placar e quase deixou o seu nos minutos finais. No segundo tempo, continuou se movimentando bastante, sofreu faltas e arrancou elogios dos ingleses que assistiram à partida.

1° Assistência de muitas que viram do Gabriel Jesus... Boa garoto estamos na torcida. pic.twitter.com/rQtIdJHJ8i — Central Cartola (@central_cartola) 28 de janeiro de 2017

Leroy Sane marcou o segundo gol. Yaya Touré aumentou de falta, que foi sofrida por Jesus.

"Foi uma maravilhosa assistência do jovem Jesus", disse o narrador da rádio BBC, que transmitiu a partida, sobre o primeiro gol. O jogo não foi transmitido por nenhuma TV na Inglaterra e nem no Brasil.

No final do segundo tempo, Gabriel teve outra grande oportunidade de deixar o seu. Dentro da área, ele chegou a driblar o goleiro, mas escorregou e não conseguiu chutar.

O duelo também deve ter ajudado o atacante a se habituar um pouco mais ao clima inglês. Antes da partida, ele já havia sido fotografado todo coberto no treino de aquecimento pré-jogo.

No segundo tempo, uma chuva ajudou a derrubar ainda mais a temperatura em Londres. Segundo relatos de quem estava no estádio do Palace, chegou a cair granizo.

Mesmo assim, o brasileiro de 19 anos não pareceu se intimidar.

"Gabriel Jesus volta para ajudar na marcação, rouba a bola, livra-se de dois e toca para Yaya Touré. Muita dedicação do atacante", escreveu o perfil do clube no Twitter.

"Não sei se Gabriel Jesus vai jogar os 90 minutos, mas seu aproveitamento é fenomenal", escreveu o jornalista Stuart Brennan, que cobre o City para o "Manchester Evening News".