Tite vai ao ataque no “jogo da amizade”

O atacante Diego Souza será o centroavante da seleção no amistoso de hoje, às 21h45, no Rio, contra a Colômbia. A partida foi marcada para obter recursos para ajudar os familiares das 71 vítimas da queda do voo da Chapecoense, em 29 novembro. O jogador do Sport foi a surpresa do treino de ontem que definiu a equipe para o confronto com os colombianos.Na única atividade q...