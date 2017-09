Tite chama Alex Sandro e Jemerson para os lugares de Marcelo e Miranda na seleção

A CBF anunciou no início da tarde desta sexta-feira (1º), por meio de nota em seu site oficial, que o técnico Tite convocou o lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, e o zagueiro Jemerson, do Monaco, como respectivos substitutos de Marcelo e Miranda para o jogo que a seleção brasileira fará na próxima terça, contra a Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.



Os dois titulares do time nacional foram cortados da seleção por diferentes motivos nesta sexta. Marcelo, que fez sua primeira partida como capitão do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na noite de quinta, na Arena Grêmio, virou desfalque por ter recebido o segundo cartão amarelo diante dos equatorianos, sendo que duas advertências seguidas deste tipo causam suspensão no qualificatório sul-americano.



Já Miranda sofreu uma concussão ao se chocar com o goleiro Alisson no fim do primeiro tempo da partida com o Equador em Porto Alegre e a CBF informou nesta sexta, em curta nota oficial, que o defensor da Inter de Milão foi "desconvocado por motivos médicos" deste próximo duelo da seleção em solo colombiano.



Após ser submetido a exames de imagem, o jogador chegou a dizer durante a última madrugada, por meio de sua conta pessoal no Twitter, que estava bem, mas lamentou o fato de não poder atuar contra a Colômbia por causa das precauções médicas que o impedem de estar em campo.



"Graças a Deus só foi o susto, infelizmente não posso seguir com a seleção, mas estarei na torcida assim como os 207 milhões de brasileiros", escreveu o jogador em sua conta na rede social.



A CBF informou que Alex Sandro e Jemerson se apresentarão ao técnico Tite em Manaus, para onde a seleção brasileira viaja na noite desta sexta-feira. O time nacional treinará no sábado e no domingo na capital amazonense antes de viajar para a Colômbia visando este próximo compromisso das Eliminatórias.