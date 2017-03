Time tenta evitar quebra de planos

Enquanto o futuro do atacante Walter será decidido entre quatro paredes, o projeto de temporada do Goiás estará em jogo, em Varginha (MG). O time alviverde enfrenta o Boa Esporte, às 21h45, no Estádio Dilzon Melo, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Após perder da Aparecidense e Rio Verde na semana passada - ambas por 2 a 1, pelo Goianão -, o alviverde busca mais do que uma ...