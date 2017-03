Time cai com seca do ataque

Os setores do Vila Nova vivem situações completamente diferentes. Enquanto a defesa vem de duas partidas sem tomar gols(Iporá e Goiás), os atacantes não estão vivendo um grande momento na competição. Com a partida do domingo, já são quatro jogos em que nenhum atacante colorado balança as redes do adversário. A última vez que isto ocorreu foi na 8ª rodada, na vitória ...