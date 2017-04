Time baiano inova com patrocínio diferente na camisa e ganha destaque na imprensa internacional

Um velho ditado popular diz que a propaganda é a alma do negócio. No Brasil, estampar sua marca em uma camisa de um time de futebol é uma tática vista como lucrativa pelas empresas. Pensando nisso, uma rede de supermercados teve uma ideia diferente para a divulgar seu nome e atrair os clientes.

Ao invés dos números nas camisas dos atletas do Fluminense de Feira de Santana, clube da primeira divisão do Campeonato Baiano e da Série D do Brasileiro, a empresa divulgou durante a partida contra o Vitória, pela 11ª e última rodada da primeira fase do estadual, os preços dos produtos que oferece. Por exemplo, o camisa 10 do time divulgava o valor de pizza congelada, no caso R$ 10,98.

A má atuação do clube dentro de campo, sendo derrotado por 6 a 0, não impediu que a inovação no patrocínio chamasse atenção, inclusive no exterior. O jornal espanhol Marca deu destaque para a ação conjunta entre o Fluminense de Feira e a empresa em sua edição online.

Com propaganda diferente e fama internacional, o time terminou a fase classificatória em terceiro lugar no geral e está garantido na fase semifinal do estadual, onde vai encarar o Bahia, primeiro em casa (16/04) e, depois, na Fonte Nova, casa do Tricolor baiano (30/04).