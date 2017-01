Time alemão tem material roubado na Espanha e recebe ajuda de rivais

O Augsburg teve roubado todo o material esportivo que levou para Marbella, na Espanha, onde faz período de treinamento durante a pausa de inverno no Campeonato Alemão, tendo que recorrer a ajuda de adversários para dar sequência aos trabalhos.

O próprio clube divulgou neste domingo (8) o roubo, que aconteceu na madrugada do último sábado (7). Bolas, chuteiras, luvas de goleiro, entre outros itens, que estavam armazenados em um contâiner na cidade litorânea.

Para que a equipe seguisse treinando, as delegações de Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 e Werder Bremen, todos da primeira divisão alemã, além do Würzburg Kickers, da segunda, que também se preparam na cidade do sul da Espanha, cederam material.

A ajuda, inclusive, permitiu que o Augsburg disputasse amistoso com o AZ Alkmaar, da Holanda. O jogo terminou empatado em 1 a 1.