Tigre zen encara Camaleão pilhado

O contraste na preparação é reflexo das campanhas de Aparecidense e Vila Nova, que se enfrentam hoje, às 20h30, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Enquanto o Tigre, que tem 77,7% de aproveitamento, optou por uma preparação leve e sem mistério, o Camaleão, pressionado por ainda não ter vencido, tenta se camuflar para surpreender o adversário desta noite.

A pressão sobre o time de Aparecida de Goiânia, que conquistou apenas 2 pontos em 3 jogos, não diminui a atenção no colorado. “Será um jogo dificílimo. O fato de a Aparecidense não pontuar não significa que não é uma boa equipe. Eles têm um belo time”, avaliou o técnico do Vila, Mazola Júnior. “As dificuldades serão muito maiores devido à situação em que a Aparecidense se encontra na competição”, completou.

Com um dia a menos de preparação - o Vila jogou na segunda-feira, no empate por 0 a 0, contra o Goianésia enquanto a Aparecidense atuou domingo, quando perdeu para o Iporá, por 1 a 0 -, a comissão técnica do Tigre optou por trabalhos leves, com o foco voltado para a recuperação física dos titulares.

O fato de não poder trabalhar com bola não preocupa Mazola Júnior, que, apesar do empate contra o Azulão do Vale, elogiou o desempenho de seus comandados. “Se o time estivesse jogando mal, aí atrapalharia. Mas fizemos o melhor jogo do ano contra o Goianésia. Jogamos muito bem, o time criou muito. Como estamos dentro das 48 horas (após o jogo), decidimos dar uma segurada na turma.”

Já a equipe de Aparecida de Goiânia optou pelo mistério. No treino de ontem, a imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos da atividade. O técnico Zé Teodoro não confirmou os titulares e o time pode ter novidades em todos os setores.

Na defesa, Braga, lesionado, dará lugar a Robson. No meio de campo, o volante Lusmar e o meia Murilo podem ganhar a preferência do treinador, nos lugares de Clécio e Washington. Já no ataque, a briga está entre Aleílson e Dinei para a vaga de Robert.

O fato é que enquanto Zé Teodoro tenta dar uma cara diferente ao seu time, do lado vermelho, Mazola Júnior não tem dúvidas e restrições para divulgar o time que mandará a campo nesta noite. “O Vila não deve mudar sua forma de jogar. Não vai reinventar nada”, destacou o vilanovense.